Traffico Roma del 28-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 15:20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANUALRE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE
TRA LE USCITE PER VIA MAGLIANA E VIA C. COLOMBO; IN CARREGGIATA INTERNA PER
TRAFFICO A TRATTI SI RALLENTA CON CODE TRA LA CASSIA BIS E LA TIBURTINA E
PIÙ AVANTI, ALTRE CODE MA PER UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E CIAMPINO
IN TANGENZIALE PER LAVORI CODE TRA LARGO LANCIANI E LA A24 IN DIREZIONE DI
SAN GIOVANNI
A ROMA NORD, PER UN INCIDENTE SULLA VIA SALARIA CI SONO RALLENTAMENTI, TRA
VIA CHIANA E VIA DI PONTE SALARIO, IN DIREZIONE GRA
A SUD DELLA CAPITALE PER UN’ ALTRO INCIDENTE, SULLA VIA ARDEATINA, RALLENTA
IL TRAFFICO, TRA VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA E VIA DELLA FOTOGRAFIA, IN
DIREZIONE GRA
DA OGGI E FINO A DOMENICA 30 GIUGNO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI
PIETRO E PAOLO PRESSO LA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA VIA OSTIENSE
VERRA’ CHIUSA TRA VIA GIUSTINIANO IMPERATORE E VIA GIULIO ROCCO. SARANNO
DEVIATI I BUS DELLE LINEE 23, 769, E 792.
TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È NUOVAMENTE IN FUNZIONE LA STAZIONE
REPUBBLICA. RESTA INVECE CHIUSA LA FERMATA BARBERINI. RIMANE ATTIVA LA
NAVETTA BUS DI SUPPORTO CHE VIAGGIA TRA TERMINI E PIAZZA BARBERINI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma