Traffico Roma del 28-06-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 16:50 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA DISAGI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANUALRE PER UN
INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LE USCITE PER VIA MAGLIANA E VIA C. COLOMBO,
ALTRE FILE MA PER IL TRAFFICO TRA LAURENTINA E ROMANINA; TRAFFICATA LA
CARREGGIATA INTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON CODE TRA LA CASSIA E LA
SALARIA, PIÙ AVANTI, ALTRE CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA LA
DIRAMAZIONE ROMA SUD-L’APPIA
TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA, FILE DA TOR CERVARA
VERSO IL RACCORDO; E VERSO LA TG EST SI RALLENTA A PARTIRE DA PORTONACCIO;
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PIÙ AVANITI, IN TANGENZIALE ALTRE
CODE MA PER LAVORI DI POTATURA TRA LARGO LANCIANI E LA A24 IN DIREZIONE DI
SAN GIOVANNI
TRAFFICO INTENSO SULL’ AUTOSTRADA PER FIUMICINO, SI STA IN CODA TRA LE
USCITE DEL RACCORDO E DI V. DELLA MAGLIANA, E CODE ANCHE SUL VIADOTTO DELLA
MAGLIANA, IL TUTTO IN DIREZIONE DELL’EUR
IN ZONA SAN GIOVANNI, ATTENZIONE AI SEMAFORI NON FUNZIONANTI IN VIA
BRITANNIA – PIAZZA TUSCOLO- VIA SATRICO – VIA MAGNA GRECIA DIFFICOLTÀ DI
CIRCOLAZIONE IN TUTTA L’AREA
DA OGGI E FINO A DOMENICA 30 GIUGNO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI
PIETRO E PAOLO PRESSO LA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA VIA OSTIENSE
CHIUSA TRA VIA GIUSTINIANO IMPERATORE E VIA GIULIO ROCCO. DEVIATI I BUS
DELLE LINEE 23, 769, E 792.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma