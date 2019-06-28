Traffico Roma del 28-06-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 17:50 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PROSEGUONO I DISAGI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANUALRE A
SEGUITO DI UN INCIDENTE E SI STA IN CODA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA
ROMA- FIUMICINO E LA COLOMBO, E, PROSEGUENDO ALTRO INCIDENTE CON CODE, TRA
LAURENTINA E APPIA; PER IL TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA A TRATTI CI SONO
RALLENTAMENTI E CODE TRA LA CASSIA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA, FILE DALLA TANGENZIALE
EST AL RACCORDO, IN USCITA DALLA CAPITALE;
E VERSO LA TG EST SI RALLENTA A PARTIRE DA PORTONACCIO;
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PIÙ AVANITI, IN TANGENZIALE ALTRE
CODE MA PER LAVORI DI POTATURA TRA LARGO LANCIANI E LA A24 IN DIREZIONE DI
SAN GIOVANNI
TRAFFICO INTENSO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CODE AD ALTEZZA DI VIA ISACCO
NEWTON, IN DIREZIONE DELL’EUR
IN ZONA SAN GIOVANNI, ATTENZIONE AI SEMAFORI NON FUNZIONANTI IN VIA
BRITANNIA – PIAZZA TUSCOLO- VIA SATRICO – VIA MAGNA GRECIA DIFFICOLTÀ DI
CIRCOLAZIONE IN TUTTA L’AREA
DA OGGI E FINO A DOMENICA 30 GIUGNO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI
PIETRO E PAOLO PRESSO LA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA VIA OSTIENSE
CHIUSA TRA VIA GIUSTINIANO IMPERATORE E VIA GIULIO ROCCO. DEVIATI I BUS
DELLE LINEE 23, 769, E 792.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma