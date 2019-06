Traffico Roma del 28-06-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 17:50 D.R.



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

PROSEGUONO I DISAGI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANUALRE A

SEGUITO DI UN INCIDENTE E SI STA IN CODA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA

ROMA- FIUMICINO E LA COLOMBO, E, PROSEGUENDO ALTRO INCIDENTE CON CODE, TRA

LAURENTINA E APPIA; PER IL TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA A TRATTI CI SONO

RALLENTAMENTI E CODE TRA LA CASSIA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA, FILE DALLA TANGENZIALE

EST AL RACCORDO, IN USCITA DALLA CAPITALE;

E VERSO LA TG EST SI RALLENTA A PARTIRE DA PORTONACCIO;

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DA CORSO DI

FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PIÙ AVANITI, IN TANGENZIALE ALTRE

CODE MA PER LAVORI DI POTATURA TRA LARGO LANCIANI E LA A24 IN DIREZIONE DI

SAN GIOVANNI

TRAFFICO INTENSO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CODE AD ALTEZZA DI VIA ISACCO

NEWTON, IN DIREZIONE DELL’EUR

IN ZONA SAN GIOVANNI, ATTENZIONE AI SEMAFORI NON FUNZIONANTI IN VIA

BRITANNIA – PIAZZA TUSCOLO- VIA SATRICO – VIA MAGNA GRECIA DIFFICOLTÀ DI

CIRCOLAZIONE IN TUTTA L’AREA

DA OGGI E FINO A DOMENICA 30 GIUGNO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI

PIETRO E PAOLO PRESSO LA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA VIA OSTIENSE

CHIUSA TRA VIA GIUSTINIANO IMPERATORE E VIA GIULIO ROCCO. DEVIATI I BUS

DELLE LINEE 23, 769, E 792.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

È TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma