Traffico Roma del 28-06-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 18:20 R.F.



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI



TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE STRADE CONSOLARI IN USCITA DALLE CAPITALE,

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E PIU

AVANTI TRA BUFALOTTA E BIVIO A24, CODE ATRATTI TRA CASILIANA E APPIA VERSO

VIA LAURENTINA

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA IL RACCORDO ROMA FIUMICINO E PONTINA E TRA

LAURENTINA E APPIA VERSO VIA TUSCOLANA.

TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 , FILE Dalla TANGENZIALE EST AL

RACCORDO, IN USCITA DALLA CAPITALE, IN DIREZIONE DELLA TG EST

RALLENTAMENTI A PARTIRE DA PORTONACCIO;

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DA CORSO DI

FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PIÙ AVANITI, IN TANGENZIALE ALTRE

CODE MA PER LAVORI DI POTATURA TRA LARGO LANCIANI E LA A24 IN DIREZIONE DI

SAN GIOVANNI

INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CODE AD ALTEZZA DI VIA ISACCO

NEWTON, IN DIREZIONE DELL’EUR

CODE SULLA VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO ANULARE CAUSA UN

INCIDENTE.

SULLA VIA PONTINA CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI TRA VIA DI VIGNA MURATA E VIA DI TOR

PAGNOTTA.

E PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ

SUL TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma