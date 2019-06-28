Traffico Roma del 28-06-2019 ore 19:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 18:20 R.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE STRADE CONSOLARI IN USCITA DALLE CAPITALE,
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E PIU
AVANTI TRA BUFALOTTA E BIVIO A24, CODE ATRATTI TRA CASILIANA E APPIA VERSO
VIA LAURENTINA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA IL RACCORDO ROMA FIUMICINO E PONTINA E TRA
LAURENTINA E APPIA VERSO VIA TUSCOLANA.
TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 , FILE Dalla TANGENZIALE EST AL
RACCORDO, IN USCITA DALLA CAPITALE, IN DIREZIONE DELLA TG EST
RALLENTAMENTI A PARTIRE DA PORTONACCIO;
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PIÙ AVANITI, IN TANGENZIALE ALTRE
CODE MA PER LAVORI DI POTATURA TRA LARGO LANCIANI E LA A24 IN DIREZIONE DI
SAN GIOVANNI
INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CODE AD ALTEZZA DI VIA ISACCO
NEWTON, IN DIREZIONE DELL’EUR
CODE SULLA VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO ANULARE CAUSA UN
INCIDENTE.
SULLA VIA PONTINA CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI TRA VIA DI VIGNA MURATA E VIA DI TOR
PAGNOTTA.
E PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma