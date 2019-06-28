Traffico Roma del 28-06-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 19:20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANUALRE PER TRAFFICO FILE TRA LA
CASSIA BIS E LA SALARIA, PROSEGUENDO, SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA
LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA BUFALOTTA, PIÙ AVANTI CODE PER TRAFFICO TRA
PRENESTINA E CIAMPINO;
IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-
FIUMICINO E VIA OSTIENSE, E, PROSEGUENDO ALTRO INCIDENTE CON CODE, TRA
LAURENTINA E APPIA
TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA, FILE DALLA TANGENZIALE
EST A TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO, QUINDI IN USCITA DALLA
CAPITALE;
E VERSO LA TG EST SI RALLENTA A PARTIRE DA PORTONACCIO;
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PIÙ AVANITI, IN TANGENZIALE ALTRE
CODE MA PER LAVORI DI POTATURA TRA LARGO LANCIANI E LA A24 IN DIREZIONE DI
SAN GIOVANNI
IN VIA AURELIA PER UN INCIDENTE AD ALTEZZA GRA CODE IN DIREZIONE CENTRO
CITTÀ
INCIDENTE ANCHE IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITÀ DI VIA VINCENZO MORELLO
CI SONO RALLENTAMENTI
DA OGGI E FINO A DOMENICA 30 GIUGNO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI
PIETRO E PAOLO PRESSO LA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA VIA OSTIENSE
CHIUSA TRA VIA GIUSTINIANO IMPERATORE E VIA GIULIO ROCCO. DEVIATI I BUS
DELLE LINEE 23, 769, E 792.
INFINE, PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE
DIFFICOLTÀ SUL TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma