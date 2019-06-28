Traffico Roma del 28-06-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 19:50 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
DISAGI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANUALRE PER UN
INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE TRA LA CASSIA BIS E LA BUFALOTTA, PIÙ AVANTI
CODE PER TRAFFICO TRA PRENESTINA E APPIA;
IN CARREGGIATA ESTERNA, NICIDENTE CON CODE TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA
ROMA- FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE, E, PROSEGUENDO ALTRE CODE MA PER IL
TRAFFICO, TRA LAURENTINA E APPIA
TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA, FILE DALLA VIA
FIORENTINI A TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO, QUINDI IN USCITA DALLA
CAPITALE;
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PIÙ AVANITI, IN TANGENZIALE ALTRE
CODE MA PER LAVORI DI POTATURA TRA LARGO LANCIANI E LA A24 IN DIREZIONE DI
SAN GIOVANNI
SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA AURELIA ALL’ ALTEZZA DEL GRA E CI SONO CODE
IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ
INCIDENTE ANCHE IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITÀ DI VIA VINCENZO MORELLO
CI SONO RALLENTAMENTI
DA OGGI E FINO A DOMENICA 30 GIUGNO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI
PIETRO E PAOLO PRESSO LA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA VIA OSTIENSE
CHIUSA TRA VIA GIUSTINIANO IMPERATORE E VIA GIULIO ROCCO. DEVIATI I BUS
DELLE LINEE 23, 769, E 792.
INFINE, PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN
NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
PER QUESTA SERA È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma