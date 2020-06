Traffico Roma del 28-06-2020 ore 08:30

Luceverde Roma ancora una buona domenica Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi nessuna novità rispetto alla precedente collegamento continua a essere scarsa circolazione sull’intera rete viaria della capitale mercato domenicale nel rione Prati divieto di transito in Piazza dei Quiriti via Duilio e via Germanico il mercato si ripete ogni quarta domenica del mese nel mese di settembre ed ottobre giornata di mercato anche nella zona di Porta Portese stop ai mezzi pesanti su un tratto di via Ettore Rolli per lavori su rete idrica per tutta la giornata odierna chiusi i parchi ghh delle stazioni Ionio Rebibbia è quello della Stazione fl1 Nuovo Salario chiuso parzialmente anche la parcheggio Ponte Mammolo 1 lato via delle Messi D’Oro pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali deviate per l’intera giornata alle linee bus normalmente in transito per i dettagli di queste altrepotete consultare il sito a Roma punto luceverde.it per il momento è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

