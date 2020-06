Traffico Roma del 28-06-2020 ore 09:30

Luceverde Roma ancora una buona domenica ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisi incidente all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna all’altezza dello svincolo di via dei Monti Tiburtini di conseguenza il tunnel è chiuso in direzione San Giovanni altro incidente sulla corsia laterale di via Cristoforo Colombo in prossimità di viale della circuito verso Ostia possibili lentamente altro incidente ancora nella zona di Colli Aniene Ci sono code su Viale Palmiro Togliatti all’altezza di viale Battista Bardanzellu in direzione di Tor Cervara lentamente per il traffico invece sulla carreggiata interna del raccordo tra le uscite Ardeatina e Pontina per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma