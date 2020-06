Traffico Roma del 28-06-2020 ore 10:30

Luceverde Roma Bentrovati all’ascolto ci sono disagi per un incidente avvenuto all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna all’altezza dello svincolo di via dei Monti Tiburtini il tunnel è ancora chiuso in direzione San Giovanni altro incidente sulla corsia laterale di via Cristoforo Colombo in prossimità di viale del circuito verso Ostia possibili rallentamenti anche sul raccordo in carreggiata esterna segnalato un incidente in prossimità dell’uscita per la via Aurelia Ci sono code a partire da via di Montespaccato rallentamenti per traffico intenso invece sulla carreggiata in tra le uscite Laurentina e Pontina code a tratti sulla stessa Pontina dalla raccordo a Castel di Decima verso Pomezia si tratta di traffico intenso in direzione mare analoga situazione sull’Aurelia all’altezza di Torre in pietra-palidoro verso Ladispoli per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it e tu più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma