Traffico Roma del 28-06-2020 ore 11:30

Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in a studio Daniele guerrisi sempre chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione interna verso San Giovanni a causa di un incidente avvenuto all’altezza dello svincolo di via dei Monti Tiburtini di conseguenza si sono formate code sulla tangenziale a partire dallo svincolo della Nomentana altro incidente a San Giovanni Sulla via Appia Nuova rallentamenti in prossimità di via Fabio proprio verso San Giovanni al Torrino chiuso viale Don Pasquino Borghi 3 a Largo clinio misserville via Bruno brandellero in direzione della Colombo per alberi pericolanti trafficate le principali direttrici che conducono verso il mare con la tratti sulla Pontina dal raccordo a Castel Romano verso Pomezia sulla via Aurelia all’altezza di Torre in Pietra e in prossimità di Palidoro in una direzione Ladispoli code anche sulla litoranea lungo l’intero percorso per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

