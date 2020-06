Traffico Roma del 28-06-2020 ore 13:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione riaperta la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione San Giovanni precedentemente chiusa a causa di un incidente avvenuto all’altezza dello svincolo di via dei Monti Tiburtini ora la circolazione è tornata regolare traffico intenso è rallentato sull’intero tratto della Litoranea ostia-anzio nelle due direzioni da brevi rallentamenti sulla tangenziale est all’altezza di via Nomentana al Torrino è sempre chiuso viale Don Pasquino Borghi a causa di un albero pericolante tra Largo clinio misserville via Bruno brandellero in direzione di via Cristoforo Colombo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Dubai tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma