Traffico Roma del 28-06-2020 ore 14:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione rallentamenti per un incidente in via delle Belle Arti all’incrocio con via Flaminia un altro incidente in via dell’Acqua Vergine rallentamenti all’altezza di via Colle della Valentina traffico intenso è rallentato sull’intero tratto della Litoranea ostia-anzio nelle due direzioni alto livello è sempre chiuso viale Don Pasquino Borghi a causa di alberi per i tanti tra Largo clinio misserville via Bruno brandellero direzione via Cristoforo Colombo per lavori sulla rete idrica per tutta la giornata chiusi i parcheggi Atac delle stazione Jonio Rebibbia quello della Stazione fl1 Nuovo Salario chiuso parzialmente anche il parcheggio Ponte Mammolo 1 lato via delle Messi D’Oro per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito luceverde.it la Silvia Sub hai tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

