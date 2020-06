Traffico Roma del 28-06-2020 ore 15:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione rallentamenti per un incidente in via delle Belle Arti all’incrocio con via Flaminia un altro incidente in via dell’Acqua Vergine si viaggia a rilento all’altezza di via Colle della Valentina traffico intenso è rallentato sull intero tratto della Litoranea ostia-anzio nelle due direzioni azzurri nel sempre chiuso viale Don Pasquino Borghi a causa di alberi pericolanti tra Largo clinio misserville e via Bruno brandellero direzione via Cristoforo Colombo per lavori di manutenzione sui cavalcavia di Viale Vittoria e di via Chieti oggi dalle 21 Trattasi era chiusa la ferrovia roma-lido tra ciglia e Colombo in alternativa si possono utilizzare le linee 0 40 60 70 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Silvia shoebuy tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma