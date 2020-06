Traffico Roma del 28-06-2020 ore 17:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione circolazione regolare in queste ore sulla rete viaria della capitale per lavori sui cavalcavia di Viale Vittoria e via Cerchia dalle 21:30 oggi sarà chiusa la ferrovia roma-lido tra Giulia e Colombo in alternativa si possono utilizzare le linee 0 40 60 70 per lavori sulla rete idrica per la giornata di oggi chiusi che già Tac delle stazioni Ionio Rebibbia quello della stazione di fl1 nuovo salario Io sono parzialmente anche il parcheggio Ponte Mammolo 1 lato via delle Messi D’Oro trasporto pubblico sulla croce il cantiere serale per prolungare la linea fino al Colosseo in calendario fino al 12 luglio dalle 21 Dunque bus navetta al posto dei treni da San Giovanni e Malatesta per i dettagli di quel notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it La Silvia shoebuy tutto il prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma