Traffico Roma del 28-06-2020 ore 18:30

Luceverde Roma Buonasera della redazione traffico scorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale per lavori di manutenzione sui cavalcavia di Viale Vittoria e di via Chierchia oggi dalle 20:30 verrà chiusa la ferrovia roma-lido tra Acilia e Colombo in alternativa si possono utilizzare le linee 04060 trasporto pubblico sulla metro C il cantiere serale per prolungare la linea fino al Colosseo è in calendario fino al 12 di luglio dalle 21 Dunque bus navetta al posto dei treni tra San Giovanni e Malatesta per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.eu luceverde.it da Silvia shoebuy tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

