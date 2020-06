Traffico Roma del 28-06-2020 ore 19:30

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione la domenica pomeriggio si conclude senza particolari disagi sul grande raccordo anulare sulle più importanti strade della capitale degli spostamenti anche su via Pontina via Aurelia sull’a12 roma-civitavecchia mentre il traffico sembra maggiormente concentrato sulla litoranea tra Ostia e Anzio traffico intenso è rallentato Comunque su via Cristoforo Colombo a via di Acilia via di Mezzocammino in direzione Roma sulla strada statale 296 della Scafa procedono i lavori di asfaltatura in prossimità dell’omonimo Ponte opere di manutenzione che comportano la chiusura del tratto con esclusione dei giorni festivi dalle 20:30 alle 6 del mattino successivo in e direzione Fiumicino è verso Ostia ricordiamo infine che da ieri sabato 26 giugno è tornata ai nel servizio la linea 0 68 che dalle stazioni di Acilia e Colombo percorre tutta la litoranea fino a Campo Ascolano il bus si aggiunge Dunque allo 0 62già in corsa lunedì 22 giugno e per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it e per oggi è tutto da Gianluca belfiglio buon proseguimento di serata o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma