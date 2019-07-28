Traffico Roma del 28-07-2019 ore 07:30
Più informazioni su
ALLAGAMENTI E RISTAGNI D’ACQUA POTREBBERO PENALIZZARE GLI SPOSTAMENTI. DOPO
LA FORTE PIOGGIA DI QUESTA NOTTE INVITIAMO ALLA PRUDENZA SOPRATTUTTO CHI SI
MUOVE CON MOTO E MOTORINI.
ALLAGAMENTI CHE SONO AL MOMENTO CONSISTENTI NELLE STAZIONI METRO DI
REPUBBLICA E CIPRO; PER QUESTO MOTIVO I TRENI DELLA LINEA A NON SI FERMANO
NELLE DUE STAZIONI MA PROSEGUONO NEI PERCORSI.
REGOLARMENTE IN SERVIZIO LA LINEA 8, MA AL POSTO DEI TRAM CI SONO GLI
AUTOBUS. COME CONSUETUDINE, I MEZZI TRANSITANO NELLE CORSIE LATERALI DELLA
CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E DI VIALE TRASTEVERE.
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800-18-34-34
———————–
AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma