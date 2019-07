Traffico Roma del 28-07-2019 ore 08:30

SULLA PONTINA È UN INCIDENTE A PROVOCARE INCOLONNAMENTI VERSO ROMA. CI

TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA.

DOPO LA FORTE PIOGGIA DI QUESTA NOTTE, ALLAGAMENTI E RISTAGNI D’ACQUA

POTREBBERO PENALIZZARE GLI SPOSTAMENTI. DIVERSI I TRATTI ALLAGATI.

ABBIAMO ALLAGAMENTI: TRA L’AURELIA ANTICA E VIA DELLA NOCETTA, IN VIALE DI

TOR DI QUINTO, TRA LA BUFALOTTA E VIA MARTOGLIO, TRA VIA PRENESTINA E LARGO

IRPINIA, E POI NEI SOTTOPASSI DEL MURO TORTO E DI VIA RUSSOLO – IN

QUEST’ULTIMO CASO SIAMO IN ZONA LA RUSTICA.

INVITIAMO ALLA PRUDENZA SOPRATTUTTO CHI SI MUOVE CON MOTO E MOTORINI.

ALLAGAMENTI CHE SONO AL MOMENTO CONSISTENTI NELLE STAZIONI METRO DI

REPUBBLICA E CIPRO; PER QUESTO MOTIVO I TRENI DELLA LINEA A NON SI FERMANO

NELLE DUE STAZIONI MA PROSEGUONO NEI PERCORSI.

PER PROBLEMI TECNICI RALLENTATE LE LINEE FERROVIARIE ORTE-FIUMICINO E ROMA-

CESANO-VITERBO.

TORNIAMO A PARLARE DI INCIDENTI. POTREBBERO PROVOCARE RIPERCUSSIONI

INCIDENTI: IN VIA JENNER, IN VIA DI PORTA MAGGIORE E IN VIA SALLUSTIANA.

