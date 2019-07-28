Traffico Roma del 28-07-2019 ore 08:30
Più informazioni su
SULLA PONTINA È UN INCIDENTE A PROVOCARE INCOLONNAMENTI VERSO ROMA. CI
TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA.
DOPO LA FORTE PIOGGIA DI QUESTA NOTTE, ALLAGAMENTI E RISTAGNI D’ACQUA
POTREBBERO PENALIZZARE GLI SPOSTAMENTI. DIVERSI I TRATTI ALLAGATI.
ABBIAMO ALLAGAMENTI: TRA L’AURELIA ANTICA E VIA DELLA NOCETTA, IN VIALE DI
TOR DI QUINTO, TRA LA BUFALOTTA E VIA MARTOGLIO, TRA VIA PRENESTINA E LARGO
IRPINIA, E POI NEI SOTTOPASSI DEL MURO TORTO E DI VIA RUSSOLO – IN
QUEST’ULTIMO CASO SIAMO IN ZONA LA RUSTICA.
INVITIAMO ALLA PRUDENZA SOPRATTUTTO CHI SI MUOVE CON MOTO E MOTORINI.
ALLAGAMENTI CHE SONO AL MOMENTO CONSISTENTI NELLE STAZIONI METRO DI
REPUBBLICA E CIPRO; PER QUESTO MOTIVO I TRENI DELLA LINEA A NON SI FERMANO
NELLE DUE STAZIONI MA PROSEGUONO NEI PERCORSI.
PER PROBLEMI TECNICI RALLENTATE LE LINEE FERROVIARIE ORTE-FIUMICINO E ROMA-
CESANO-VITERBO.
TORNIAMO A PARLARE DI INCIDENTI. POTREBBERO PROVOCARE RIPERCUSSIONI
INCIDENTI: IN VIA JENNER, IN VIA DI PORTA MAGGIORE E IN VIA SALLUSTIANA.
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800-18-34-34
———————–
AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma