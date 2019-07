Traffico Roma del 28-07-2019 ore 09:30

RISOLTO L’INCIDENTE SULLA PONTINA TRA PRATICA E CASTEL DI DECIMA VERSO

ROMA. IN DIMINUZIONE IL TRAFFICO

SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA MA ATTENZIONE AGLI

ALLAGAMENTI. DOPO LA FORTE PIOGGIA DI QUESTA NOTTE, CI SONO RISTAGNI

D’ACQUA IN ALCUNE STRADE. ABBIAMO ALLAGAMENTI: TRA L’AURELIA ANTICA E VIA

DELLA NOCETTA, IN VIALE DI TOR DI QUINTO, TRA LA BUFALOTTA E VIA MARTOGLIO,

TRA VIA PRENESTINA E LARGO IRPINIA, E POI NEI SOTTOPASSI DEL MURO TORTO E

DI VIA RUSSOLO. INVITIAMO ALLA PRUDENZA SOPRATTUTTO CHI SI MUOVE CON MOTO E

MOTORINI.

E PER ALLAGAMENTI RESTANO INAGIBILI LE STAZIONI METRO DI REPUBBLICA E

CIPRO; ENTRAMBE LE FERMATE SONO CHIUSE E I TRENI DELLA LINEA A TRANSITANO

SENZA FERMARSI

STA INVECE TORNANDO ALLA NORMALITÀ LA CIRCOLAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE

ORTE-FIUMICINO E ROMA-CESANO-VITERBO.

PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800-18-34-34

———————–

AUTORE: STEFANO BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma