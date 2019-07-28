Traffico Roma del 28-07-2019 ore 10:30
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SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST CHIUSO PER ALLAGAMENTI
L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA TIBURTINA; ALLAGAMENTI CHE QUINDI NON
CONSENTONO IL PASSAGGIO VERSO LA VIA TIBURTINA
ALLAGATE ALTRE STRADE. RISTAGNI D’ACQUA TRA LA VIA PRENESTINA E VIALE
TOGLIATTI, TRA L’AURELIA ANTICA E VIA DELLA NOCETTA TRA LA BUFALOTTA E VIA
MARTOGLIO.
ALBERI IN STRADA SUI PERCORSI DEI TRAM 5,14 E 19. DEVIATE AL MOMENTO QUESTE
TRE LINEE.
PER ALBERI CADUTI SULLE STRADE NON SI ESCLUDONO DISAGI ALL’ALTEZZA DI LARGO
PRENESTE E LUNGO UN TRATTO DI VIA DI CASAL SELCE.
CHIUSA VIA BATTISTINI ALL’ALTEZZA DI VIA LUCIO II. IN QUESTO TRATTO IL
MANTO STRADALE È COMPLETAMENTE DISSESTATO.
PER ALLAGAMENTI RESTANO INAGIBILI LE STAZIONI METRO DI REPUBBLICA E CIPRO;
ENTRAMBE LE FERMATE SONO CHIUSE E I TRENI DELLA LINEA A TRANSITANO SENZA
FERMARSI
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma