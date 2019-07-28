Traffico Roma del 28-07-2019 ore 11:30
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SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST CHIUSO PER ALLAGAMENTI
L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA TIBURTINA. PERCORRIBILE COMUNQUE, SULLA
TANGENZIALE, LA NUOVA GALLERIA: ATTRAVERSATA QUESTA È POSSIBILE QUINDI
ARRIVARE ALLA STAZIONE TIBURTINA.
PER ALLAGAMENTI, È CHIUSA DA DIVERSE ORE, LA STAZIONE METRO DI REPUBBLICA;
I TRENI DELLA LINEA A TRANSITANO SENZA FERMARSI.
ALLAGAMENTI E RISTAGNI D’ACQUA POTREBBERO COMPLICARE GLI SPOSTAMENTI.
DIVERSE LE STRADE ALLAGATE: VIA DI SALONE, LA VIA PRENESTINA, VIA AURELIA
ANTICA, LA ZONA TRA LA BUFALOTTA E VIA MARTOGLIO.
E IL MALTEMPO HA PROVOCATO LA CADUTA DI ALBERI SULLE STRADE. POSSIBILI
DISAGI ALL’ALTEZZA DI LARGO PRENESTE E LUNGO UN TRATTO DI VIA DI CASAL
SELCE.
CHIUSA VIA BATTISTINI ALL’ALTEZZA DI VIA LUCIO II. IN QUESTO TRATTO IL
MANTO STRADALE È COMPLETAMENTE DISSESTATO.
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma