Traffico Roma del 28-07-2019 ore 12:30
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CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE. DISAGI NEL TRATTO ARDEATINA-
TUSCOLANA IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI.
INCIDENTI POTREBBERO PROVOCARE RIPERCUSSIONI IN: VIA DELLA BUFALOTTA
ALTEZZA VIA FUCINI, E SUL VIALE DI TOR DI QUINTO NEI PRESSI DI VIA
CAMPOSAMPIERO
SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST PER ALLAGAMENTI È CHIUSO
L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA TIBURTINA. PERCORRIBILE COMUNQUE,
REGOLARMENTE, LA NUOVA GALLERIA DELLA TANGENZIALE.
ALLAGAMENTI E RISTAGNI D’ACQUA CHE TROVIAMO IN DIVERSE STRADE: VIA DI
SALONE, VIA PRENESTINA, VIA AURELIA ANTICA, IL TRATTO TRA LA BUFALOTTA E
VIA MARTOGLIO.
E DOPO IL MALTEMPO DIVERSE SONO LE STRADE DISSESTATE.
PER LE CATTIVE CONDIZIONI DELLA STRADA, VIA BATTISTINI È CHIUSA AL TRAFFICO
ALL’ALTEZZA DI VIA LUCIO II.
RICORDIAMO POI CHE PER ALLAGAMENTI È CHIUSA LA STAZIONE METRO DI
REPUBBLICA; I TRENI DELLA LINEA A TRANSITANO SENZA FERMARSI.
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma