Traffico Roma del 28-07-2019 ore 12:30

CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE. DISAGI NEL TRATTO ARDEATINA-

TUSCOLANA IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI.

INCIDENTI POTREBBERO PROVOCARE RIPERCUSSIONI IN: VIA DELLA BUFALOTTA

ALTEZZA VIA FUCINI, E SUL VIALE DI TOR DI QUINTO NEI PRESSI DI VIA

CAMPOSAMPIERO

SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST PER ALLAGAMENTI È CHIUSO

L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA TIBURTINA. PERCORRIBILE COMUNQUE,

REGOLARMENTE, LA NUOVA GALLERIA DELLA TANGENZIALE.

ALLAGAMENTI E RISTAGNI D’ACQUA CHE TROVIAMO IN DIVERSE STRADE: VIA DI

SALONE, VIA PRENESTINA, VIA AURELIA ANTICA, IL TRATTO TRA LA BUFALOTTA E

VIA MARTOGLIO.

E DOPO IL MALTEMPO DIVERSE SONO LE STRADE DISSESTATE.

PER LE CATTIVE CONDIZIONI DELLA STRADA, VIA BATTISTINI È CHIUSA AL TRAFFICO

ALL’ALTEZZA DI VIA LUCIO II.

RICORDIAMO POI CHE PER ALLAGAMENTI È CHIUSA LA STAZIONE METRO DI

REPUBBLICA; I TRENI DELLA LINEA A TRANSITANO SENZA FERMARSI.

AUTORE: STEFANO BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma