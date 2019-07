Traffico Roma del 28-07-2019 ore 13:30

A COMPLICARE GLI SPOSTAMENTI SULLE STRADE DI ROMA SONO ANCORA ALLAGAMENTI E

NON DISAGI A CAUSA DI TRAFFICO INTENSO.

SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI

L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA VIA TIBURTINA

ALLAGAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE.

VICINO LABARO RISTAGNI D’ACQUA IN VIA VALCHETTI CARTONI. POSSIBILI DISAGI

ANCHE LUNGO UN TRATTO DI VIA DI CASAL SELCE, E IN ZONA LA RUSTICA –

NELL’ATTRAVERSARE IL SOTTOPASSO DI VIA RUSSOLO –

RIAPERTA LA STAZIONE METRO DI REPUBBLICA; TERMINATI I LAVORI DI PULIZIA.

MENTRE PER LE CATTIVE CONDIZIONI DELLA STRADA, È ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO

VIA BATTISTINI ALL’ALTEZZA DI VIA LUCIO II.

———————–

AUTORE: STEFANO BAIOCCHI

