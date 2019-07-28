Traffico Roma del 28-07-2019 ore 13:30
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A COMPLICARE GLI SPOSTAMENTI SULLE STRADE DI ROMA SONO ANCORA ALLAGAMENTI E
NON DISAGI A CAUSA DI TRAFFICO INTENSO.
SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI
L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA VIA TIBURTINA
ALLAGAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE.
VICINO LABARO RISTAGNI D’ACQUA IN VIA VALCHETTI CARTONI. POSSIBILI DISAGI
ANCHE LUNGO UN TRATTO DI VIA DI CASAL SELCE, E IN ZONA LA RUSTICA –
NELL’ATTRAVERSARE IL SOTTOPASSO DI VIA RUSSOLO –
RIAPERTA LA STAZIONE METRO DI REPUBBLICA; TERMINATI I LAVORI DI PULIZIA.
MENTRE PER LE CATTIVE CONDIZIONI DELLA STRADA, È ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO
VIA BATTISTINI ALL’ALTEZZA DI VIA LUCIO II.
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma