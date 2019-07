Traffico Roma del 28-07-2019 ore 14:30

ANCORA MOLTI I DISAGI AL TRAFFICO IN SEGUITO AGLI ALLAGAMENTI.

NUMEROSE LE STRADE CHIUSE.

SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI

L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA VIA TIBURTINA

VICINO LABARO RISTAGNI D’ACQUA IN VIA VALCHETTI CARTONI. POSSIBILI DISAGI

ANCHE LUNGO UN TRATTO DI VIA DI CASAL SELCE, E IN ZONA LA RUSTICA –

NELL’ATTRAVERSARE IL SOTTOPASSO DI VIA RUSSOLO.

TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FERROVIA ROMA LIDO CIRCOLAZIONE INTERROTTA IN

DIREZIONE EUR MAGLIANA, PER LA RIMOZIONE DEL RAMO DI UN ALBERO. IN

ALERNATIVA LUNGO LA TRATTA INTERROTTA UTILIZZARE LA METRO B.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA.I

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma