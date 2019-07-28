Traffico Roma del 28-07-2019 ore 15:30
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ANCORA MOLTI I DISAGI AL TRAFFICO IN SEGUITO AGLI ALLAGAMENTI.
NUMEROSE LE STRADE CHIUSE.
SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI
L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA VIA TIBURTINA
PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE DI PONTE
MILVIO.
MENTRE PER LE CATTIVE CONDIZIONI DELLA STRADA, È ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO
VIA BATTISTINI TRA VIA LUCIO II. E VIA ENNIO BONIFAZI.
TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FERROVIA ROMA LIDO CIRCOLAZIONE INTERROTTA
TRA LE STAZIONI PIRAMIDE EUR MAGLIANA PER LA RIMOZIONE DI UN ALBERO
CADUTO. IN ALERNATIVA LUNGO LA TRATTA INTERROTTA UTILIZZARE LA METRO B.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma