Traffico Roma del 28-07-2019 ore 16:30

IN SEGUITO AGLI ALLAGAMENTI. ANCORA MOLTE LE STRADE CHIUSE.

SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI

L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE DI PONTE

MILVIO.

ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO VIA BATTISTINI TRA VIA LUCIO II. E VIA ENNIO

BONIFAZI.

POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIALE DELLA MOSCHEA TRA VIA SERGIO LEONE E VIA

ANNA MAGNANI DIREZIONE FORO ITALICO. SI VIAGGIA A RILENTO INVECE PER

TRAFFICO INTENSO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI

GROTTAROSSA.

TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA AV ROMA FIRENZE LA CIRCOLAZIONE E’

RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO TRA ROMA TIBURTINA E SETTEBAGNI. I TRENI

IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma