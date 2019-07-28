Traffico Roma del 28-07-2019 ore 17:30
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SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI
L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE DI PONTE
MILVIO.
ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO VIA BATTISTINI TRA VIA LUCIO II. E VIA ENNIO
BONIFAZI. RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI GROTTA
PERFETTA E VIA DELL’ARCADIA DIREZIONE CENTRO, INOLTRE CHIUSA VIA
CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI DIREZIONE
CENTRO..
. SI VIAGGIA A RILENTO INVECE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA FLAMINIA NUOVA
TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA.
TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FERROVIA ROMA LIDO SI E’ NORMALIZZATA LA
CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI PIRAMIDE EUR E MAGLIANA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma