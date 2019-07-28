Traffico Roma del 28-07-2019 ore 18:30
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ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO VIA BATTISTINI TRA VIA LUCIO II. E VIA ENNIO
BONIFAZI. RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA VEDANA E VIA
DELL’ARCADIA DIREZIONE CENTRO, INOLTRE CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO
ALL’ALTEZZA DI VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI DIREZIONE CENTRO..
SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI
L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE DI PONTE
MILVIO.
SI VIAGGIA A RILENTO INVECE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA FLAMINIA NUOVA
TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma