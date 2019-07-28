Traffico Roma del 28-07-2019 ore 19:30
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CHIUSA PER UNA VORAGINE VIA DI TORRE ROSSA TRA VIA AURELIA ANTICA E PIAZZA
DI VILLA CARPEGNA. PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA DI SELVA CANDIDA TRA
VIA BOCCEA E VIA MOMBARUZZO NELLE DUE DIREZIONI.
ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO VIA BATTISTINI TRA VIA LUCIO II. E VIA ENNIO
BONIFAZI. RIAPERTA INVECE VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA
ACCADEMIA DEGLI AGIATI DIREZIONE CENTRO..
SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI
L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE DI PONTE
MILVIO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma