Traffico Roma del 28-08-2019 ore 07:30

IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE AVVENTUO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA

TERAMO CON CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL

CENTRO.

PER IL RESTO LA VIABILITA’ AUTOSTRALE E’ SCORREVOLE..

NESSUN IMPEDIMENTO SULLA CAPITALE.

PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 1 DI SETTEMBRE, PER

LAVORI, SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA LINEA FL4 ROMA ALBANO TRA

CIAMPINO E ALBANO.

TERMINERANNO DOMENICA 1 SETTEMBRE I LAVORI SULLA FL 6 ROMA CASSINO; GLI

INTERVENTI ALLE INFRASTUTTURE INIZIATI LO SCORSO 3 AGOSTO DETERMINANO LO

STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA CIAMPINO E COLLEFERRO. LA TRATTA INTERROTTA è

SERVITA DA BUS SOTITUTIVI.



