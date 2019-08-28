Traffico Roma del 28-08-2019 ore 08:00
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IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE AVVENTUO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA
TERAMO CON CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL
CENTRO.
PER IL RESTO LA VIABILITA’ AUTOSTRALE E’ SCORREVOLE..
NESSUN IMPEDIMENTO SULLA CAPITALE.
PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 1 DI SETTEMBRE, PER
LAVORI, SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA LINEA FL4 ROMA ALBANO TRA
CIAMPINO E ALBANO.
TERMINERANNO DOMENICA 1 SETTEMBRE I LAVORI SULLA FL 6 ROMA CASSINO; GLI
INTERVENTI ALLE INFRASTUTTURE INIZIATI LO SCORSO 3 AGOSTO DETERMINANO LO
STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA CIAMPINO E COLLEFERRO. LA TRATTA INTERROTTA è
SERVITA DA BUS SOTITUTIVI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma