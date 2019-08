Traffico Roma del 28-08-2019 ore 08:30

RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO,

ORA CODE PER TRAFFICO DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE

DEL CENTRO.

CI SPOSTIAMO SULL’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVAIMO I PRIMI

RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI ANAGNINA E

APPIA.

IN CITTA’ IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA,

POSSIBILI I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI

.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA METROPOLITANA A

RICORDIAMO CHE LA STAZIONE BARBERINI RESTA CHIUSA. I TRNI TRANSITERANNO

SENZA FERMARSI.

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma