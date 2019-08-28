Traffico Roma del 28-08-2019 ore 09:00
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RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO,
ORA CODE PER TRAFFICO DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE
DEL CENTRO.
CI SPOSTIAMO SULL’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVAIMO I PRIMI
RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI ANAGNINA E
APPIA.
IN CITTA’ IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA,
POSSIBILI I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI
.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA METROPOLITANA A
RICORDIAMO CHE LA STAZIONE BARBERINI RESTA CHIUSA. I TRNI TRANSITERANNO
SENZA FERMARSI.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma