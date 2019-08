Traffico Roma del 28-08-2019 ore 09:30

ANCORA UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO, ORA CODE DA

TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SULL’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA

INTERNA TRA GLI SVINCOLI ANAGNINA E APPIA.

IN CITTA’ IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA,

POSSIBILI I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI

.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA METROPOLITANA A

RICORDIAMO CHE LA STAZIONE BARBERINI RESTA CHIUSA. I TRNI TRANSITERANNO

SENZA FERMARSI.

TERMINERANNO DOMENICA 1 SETTEMBRE I LAVORI SULLA FL 6 ROMA CASSINO; GLI

INTERVENTI ALLE INFRASTUTTURE INIZIATI LO SCORSO 3 AGOSTO DETERMINANO LO

STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA CIAMPINO E COLLEFERRO. LA TRATTA INTERROTTA è

SERVITA DA BUS SOTITUTIVI.



AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

