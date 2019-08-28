Traffico Roma del 28-08-2019 ore 10:00
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ANCORA UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO, ORA CODE DA
TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SULL’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA TRA GLI SVINCOLI ANAGNINA E APPIA.
IN CITTA’ IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA,
POSSIBILI I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI
.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA METROPOLITANA A
RICORDIAMO CHE LA STAZIONE BARBERINI RESTA CHIUSA. I TRNI TRANSITERANNO
SENZA FERMARSI.
TERMINERANNO DOMENICA 1 SETTEMBRE I LAVORI SULLA FL 6 ROMA CASSINO; GLI
INTERVENTI ALLE INFRASTUTTURE INIZIATI LO SCORSO 3 AGOSTO DETERMINANO LO
STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA CIAMPINO E COLLEFERRO. LA TRATTA INTERROTTA è
SERVITA DA BUS SOTITUTIVI.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma