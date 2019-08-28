Traffico Roma del 28-08-2019 ore 10:30
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SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA
GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA.
SEMPRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA FLAMINIA E LA CASSIA
BIS.
IN CITTA’ PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA
VALTER TOBAGI ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’USIGNOLO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA METROPOLITANA A
RICORDIAMO CHE LA STAZIONE BARBERINI RESTA CHIUSA. I TRNI TRANSITERANNO
SENZA FERMARSI.
TERMINERANNO DOMENICA 1 SETTEMBRE I LAVORI SULLA FL 6 ROMA CASSINO; GLI
INTERVENTI ALLE INFRASTUTTURE INIZIATI LO SCORSO 3 AGOSTO DETERMINANO LO
STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA CIAMPINO E COLLEFERRO. LA TRATTA INTERROTTA è
SERVITA DA BUS SOTITUTIVI.
SEMPRE FINO AL 1 DI SETTEMBRE, PER LAVORI, SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI
TRENI SULLA LINEA FL4 ROMA ALBANO TRA CIAMPINO E ALBANO.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma