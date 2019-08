Traffico Roma del 28-08-2019 ore 10:30

SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA

GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA.

SEMPRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA FLAMINIA E LA CASSIA

BIS.

IN CITTA’ PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA

VALTER TOBAGI ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’USIGNOLO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA METROPOLITANA A

RICORDIAMO CHE LA STAZIONE BARBERINI RESTA CHIUSA. I TRNI TRANSITERANNO

SENZA FERMARSI.

TERMINERANNO DOMENICA 1 SETTEMBRE I LAVORI SULLA FL 6 ROMA CASSINO; GLI

INTERVENTI ALLE INFRASTUTTURE INIZIATI LO SCORSO 3 AGOSTO DETERMINANO LO

STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA CIAMPINO E COLLEFERRO. LA TRATTA INTERROTTA è

SERVITA DA BUS SOTITUTIVI.

SEMPRE FINO AL 1 DI SETTEMBRE, PER LAVORI, SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI

TRENI SULLA LINEA FL4 ROMA ALBANO TRA CIAMPINO E ALBANO.

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma