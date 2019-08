Traffico Roma del 28-08-2019 ore 11:30

TRAFFICO REGOLARE LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

SU VIA PRENESTINA, IN PROSSIMITÀ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE,

INCOLONNAMENTI DOVUTI A LAVORI IN CORSO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

AD OSTIA ANTICA, INCIDENTE LUNGO VIA DI CASTEL FUSANO, RALLENTAMENTI NEI

PRESSI DI VIA CARLO ANTI.

IN CITTÀ, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE LUNGO VIA LAURENTINA, IN PROSSIMITÀ

DI VIA IGNAZIO SILONE.

LAVORI IN CORSO SU VIA DI TOR DI QUINTO, IN PROSSIMITÀ DI CORSO DI FRANCIA.

ISTITUITO UN SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA SEMAFORO. PREVISTE CODE NEI

MOMENTI DI MAGGIOR TRAFFICO.

IL TERMINE DEI LAVORI È PROGRAMMATO PER IL 13 SETTEMBRE PROSSIMO.

TERMINERANNO DOMENICA 1SETTEMBRE I LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA FL 6 ROMA

CASSINO; INTERROTTA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO.

ATTIVATI BUS SOTITUTIVI NELLA TRATTA SOSPESA.

E SEMPRE FINO AL 1 DI SETTEMBRE, PER LAVORI, SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI

TRENI SULLA LINEA FL4 ROMA ALBANO TRA CIAMPINO E ALBANO.



MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma