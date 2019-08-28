Traffico Roma del 28-08-2019 ore 12:30
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TRAFFICO REGOLARE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL
TRATTO URBANO DELLA A24
AD OSTIA ANTICA, INCIDENTE LUNGO VIA DI CASTEL FUSANO, RALLENTAMENTI NEI
PRESSI DI VIA CARLO ANTI.
IN CITTÀ, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE LUNGO VIA LAURENTINA, IN PROSSIMITÀ
DI VIA IGNAZIO SILONE.
ANCORA UN INCIDENTE E’ AVVNEUTO IN VIA DELLE VIGNE NEI PRESSI DELLA
PORTUENSE, IN CORRISPONDENZA DI VIA ADEODATO ROSSI.
LAVORI IN CORSO SU VIA DI TOR DI QUINTO, IN PROSSIMITÀ DI CORSO DI FRANCIA.
ISTITUITO UN SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA SEMAFORO. PREVISTE CODE NEI
MOMENTI DI MAGGIOR TRAFFICO.
IL TERMINE DEI LAVORI È PROGRAMMATO PER IL 13 SETTEMBRE PROSSIMO.
AL TUFELLO INVECE SONO ANCORA IN CORSO I LAVORI AL GASDOTTO SU VIA CAPRAIA
TRA VIA MONTE RUGGERO E VIA DELLE ISOLE CURZOLANE.
PER QUESTO E’ ATTIVA LA CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DELLE ISOLE CURZOALNE DA
VIA CAPRAIA IN DIREZIONE VIA DELLE VIGNE NUOVE . INOLTRE E’ CHIUSA VIA
CAPRAIA DA VIA MONTE RUGGEO A VIA ISOLE CURSOLE IN ENTRAMBI I SENSI DI
MARCIA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma