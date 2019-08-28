Traffico Roma del 28-08-2019 ore 13:30
Più informazioni su
SU VIA DELLA PISANA PER UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO,
SEGNALIAMO CODE DAL RACCORDO ANULARE VERSO VIA DI BRAVA E DA VIA DEL PONTE
PISANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
LAVORI IN CORSO ANCHE IN VIA DI TOR DI QUINTO: CODE VERSO LO STADIO
OLIMPICO A PARTIRE DA VIA DEL FORO ITALICO E DA PONTE MILVIO VERSO VIA
FLAMINIA
AL DELLA VITTORIA TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIALE MAZZINI
ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE CLODIO
TRAFFICO REGOLARE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
———————–
AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma