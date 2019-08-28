Traffico Roma del 28-08-2019 ore 14:30
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SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI
BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA
A ROMA.
LAVORI IN CORSO IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALTEZZA CORSO FRANCIA. RALLENTATO
IL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA ARDEATINA. CI TROVIAMO FUORI IL
RACCORDO, TRA IL DIVINO AMORE E FALCOGNANA. SI TRATTA DI TRAFFICO INTENSO.
IN ZONA CASAL BERNOCCHI, VICINO VIA DI MALAFEDE, INCIDENTE IN VIA PAVULLO
NEL FRIGNANO ALL’ALTEZZA DELLA VIA OSTIENSE. POSSIBILI RIPERCUSSIONI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma