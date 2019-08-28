Traffico Roma del 28-08-2019 ore 15:30
Più informazioni su
TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SU TUTTE LE CONSOLARI DELLLA CAPITALE
STESSA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, E
IN TANGENZIALE EST
QUALCHE DISAGIO IN CITTÀ,
AL GIANICOLENSE, RALLENTAMENTI IN VIALE DEI QUATTRO VENTI, PER UN
INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO CORNARO
POSSIBILI DISAGI PER UN’ALTRO INCIDENTE LUNGO VIA PRENESTINA NEI PRESSI
DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI
LAVORI IN CORSO SU VIA DI TOR DI QUINTO, IN PROSSIMITÀ DI CORSO DI FRANCIA.
ISTITUITO UN SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA SEMAFORO. PREVISTE CODE NEI
MOMENTI DI MAGGIOR TRAFFICO.
IL TERMINE DEI LAVORI È PROGRAMMATO PER IL 13 SETTEMBRE PROSSIMO.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA ARDEATINA. CI TROVIAMO FUORI IL
RACCORDO, TRA IL DIVINO AMORE E FALCOGNANA. SI TRATTA DI TRAFFICO INTENSO.
IL TRASPORTO
TERMINERANNO DOMENICA 1SETTEMBRE I LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA FL 6 ROMA
CASSINO; INTERROTTA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO.
ATTIVATI BUS SOTITUTIVI NELLA TRATTA SOSPESA.
E SEMPRE FINO AL 1 DI SETTEMBRE, PER LAVORI, SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI
TRENI SULLA LINEA FL4 ROMA ALBANO TRA CIAMPINO E ALBANO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: RUSSO DONATELLA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma