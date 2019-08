Traffico Roma del 28-08-2019 ore 16:30

UN INCIDENTE SU VIA DEI DUE PONTI CAUSA AL MOMENTO UNA CHIUSURA ALTEZZA VIA

SIGNA.

ALTRO INCIDENTE IN VIALE DI CASTEL PORZIANO INCROCIO CON VIA TORCEGNO.

SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI

BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA

A ROMA.

LAVORI IN CORSO IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALTEZZA CORSO FRANCIA. RALLENTATO

IL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI.

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA ARDEATINA. CI TROVIAMO FUORI IL

RACCORDO, TRA IL DIVINO AMORE E FALCOGNANA. SI TRATTA DI TRAFFICO INTENSO.

IN ZONA CASAL BERNOCCHI, VICINO VIA DI MALAFEDE, INCIDENTE IN VIA PAVULLO

NEL FRIGNANO ALL’ALTEZZA DELLA VIA OSTIENSE. POSSIBILI RIPERCUSSIONI.

TERMINERANNO DOMENICA 1SETTEMBRE I LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA FL 6 ROMA

CASSINO; INTERROTTA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO.

ATTIVATI BUS SOTITUTIVI NELLA TRATTA SOSPESA.

E SEMPRE FINO AL 1 DI SETTEMBRE, PER LAVORI, SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI

TRENI SULLA LINEA FL4 ROMA ALBANO TRA CIAMPINO E ALBANO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO 800 18 34 34

AUTORE: ADOLFO RICCI

