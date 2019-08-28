Traffico Roma del 28-08-2019 ore 18:00
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UN INCIDENTE IN VIALE DI CASTEL PORZIANO INCROCIO CON VIA TORCEGNO PROVOCA
RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI.
ALTRO INCIDENTE IN VIA PRENESTINA INCROCIO CON VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI
BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA
A ROMA.
LAVORI IN CORSO IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALTEZZA CORSO FRANCIA. RALLENTATO
IL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA ARDEATINA. CI TROVIAMO FUORI IL
RACCORDO, TRA IL DIVINO AMORE E FALCOGNANA. SI TRATTA DI TRAFFICO INTENSO.
TERMINERANNO DOMENICA 1SETTEMBRE I LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA FL 6 ROMA
CASSINO; INTERROTTA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO.
ATTIVATI BUS SOTITUTIVI NELLA TRATTA SOSPESA.
E SEMPRE FINO AL 1 DI SETTEMBRE, PER LAVORI, SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI
TRENI SULLA LINEA FL4 ROMA ALBANO TRA CIAMPINO E ALBANO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma