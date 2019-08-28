Traffico Roma del 28-08-2019 ore 19:00
Più informazioni su
UN INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA INCROCIO CON VIA DI CERVARA PROVOCA
RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI.
SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI
BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA
A ROMA.
LAVORI IN CORSO IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALTEZZA CORSO FRANCIA. RALLENTATO
IL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI.
CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SVINCOLO
PONTINA E USCITA ARDEATINA.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA ARDEATINA TRA VIA CASTEL DI LEVA E VIA
DELLA FALCOGNANA IN USCITA DA ROMA.
PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO
AL 2 SETTEMBRE IL TUNNEL È CHIUSO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL
FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.
CHIUSURA NOTTURNA PER IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN FASCIA ORARIA 22/6 TRA
VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI.
MENTRE STASERA DALLE 22 ALLE 5 DI DOMATTINA PER LAVORI È IN PROGRAMMA LA
CHIUSURA DI VIALE DEL MURO TORTO E DEI SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO
D’ITALIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
———————–
AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma