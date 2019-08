Traffico Roma del 28-08-2019 ore 19:00

UN INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA INCROCIO CON VIA DI CERVARA PROVOCA

RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI.

SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI

BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN ENTRATA

A ROMA.

LAVORI IN CORSO IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALTEZZA CORSO FRANCIA. RALLENTATO

IL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI.

CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SVINCOLO

PONTINA E USCITA ARDEATINA.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA ARDEATINA TRA VIA CASTEL DI LEVA E VIA

DELLA FALCOGNANA IN USCITA DA ROMA.

PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO

AL 2 SETTEMBRE IL TUNNEL È CHIUSO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL

FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.

CHIUSURA NOTTURNA PER IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN FASCIA ORARIA 22/6 TRA

VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI.

MENTRE STASERA DALLE 22 ALLE 5 DI DOMATTINA PER LAVORI È IN PROGRAMMA LA

CHIUSURA DI VIALE DEL MURO TORTO E DEI SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO

D’ITALIA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO 800 18 34 34

AUTORE: ADOLFO RICCI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma