Traffico Roma del 28-08-2019 ore 19:30
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UN INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA INCROCIO CON VIA DI CERVARA PROVOCA
RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI AL MOMENTO ISTITUITO UN SENSO UNICO
ALTERNATO.
SENSO UNICO ALTERNATO ANCHE IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E
VIA DI BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN
ENTRATA A ROMA.
CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
VERSO OSTIA.
CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SVINCOLO
CRISTOFORO COLOMBO E USCITA ARDEATINA.
IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA
APPIA.
INCIDENTE SULLA STATALE PONTINA CON CODE TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD
DIREZIONE LATINA.
PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO
AL 2 SETTEMBRE IL TUNNEL È CHIUSO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL
FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.
CHIUSURA NOTTURNA PER IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN FASCIA ORARIA 22/6 TRA
VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI.
MENTRE STASERA DALLE 22 ALLE 5 DI DOMATTINA PER LAVORI È IN PROGRAMMA LA
CHIUSURA DI VIALE DEL MURO TORTO E DEI SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO
D’ITALIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma