Traffico Roma del 28-09-2019 ore 07:30

TRAFFICO SCARSO AL MOMENTO LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE.

REGOLARE LA CIRCOLAZIONE, ANCHE SUL RACCORDO ANULARE.

NEL QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULITURA QUESTA MATTINA, LUNGO VIA

EDMONDO DE AMICIS, NEL TRATTO COPRESO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE

DELLO STADIO OLIMPICO E SU TUTTO IL PIAZZALE, DALLE 7 ALLE 12.

SONO POSSIBILI CHIUSURE E DEVIAZIONI.

IN ZONA ROCCA CENCIA, NEI PRESSI DELLO STABILIMENTO AMA, QUESTA MATTINA

AVRÀ LUOGO UNA MANIFESTAZIONE. SONO POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE

A PARTIRE DALLE 10.30.

RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI IL SERVIZIO DELLA METRO B,

SARÀ INTERROTTO PER LAVORI TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, PER L’INTERA

GIORNATA SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, NELLA TRATTA SOSPESA.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma