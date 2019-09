Traffico Roma del 28-09-2019 ore 09:00

NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, IL TRAFFICO SI MANTIENE SCARSO E REGOLARE IN

CITTÀ E LUNGO IL RACCORDO ANULARE.

NEL QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULITURA QUESTA MATTINA, DIVIETO DI

TRANSITO, DALLE 7 ALLE 12, LUNGO VIA EDMONDO DE AMICIS, NEL TRATTO COPRESO

TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO E SU TUTTO IL

PIAZZALE, CHIUSA ANCHE LA PANORAMICA, DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

LUNGO VIA XX SETTEMBRE, CHIUSA LA CORSIA LATERALE, TRA LA SALITA DI S.

NICOLA DA TOLENTINO E VIA DELLE QUATTRO FONTANE, DALLE 7.00 ALLE 14.00 DI

OGGI.

IN ZONA ROCCA CENCIA, NEI PRESSI DELLO STABILIMENTO AMA, QUESTA MATTINA

AVRÀ LUOGO UNA MANIFESTAZIONE. SONO POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE

A PARTIRE DALLE 10.30.

RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI IL SERVIZIO DELLA METRO B,

SARÀ INTERROTTO PER LAVORI TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI, PER L’INTERA GIORNATA SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, NELLA

TRATTA SOSPESA.

REGOLARE INVECE LA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.

AUTORE: MARINA RICCOMI

