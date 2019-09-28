Traffico Roma del 28-09-2019 ore 09:00
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NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, IL TRAFFICO SI MANTIENE SCARSO E REGOLARE IN
CITTÀ E LUNGO IL RACCORDO ANULARE.
NEL QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULITURA QUESTA MATTINA, DIVIETO DI
TRANSITO, DALLE 7 ALLE 12, LUNGO VIA EDMONDO DE AMICIS, NEL TRATTO COPRESO
TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO E SU TUTTO IL
PIAZZALE, CHIUSA ANCHE LA PANORAMICA, DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
LUNGO VIA XX SETTEMBRE, CHIUSA LA CORSIA LATERALE, TRA LA SALITA DI S.
NICOLA DA TOLENTINO E VIA DELLE QUATTRO FONTANE, DALLE 7.00 ALLE 14.00 DI
OGGI.
IN ZONA ROCCA CENCIA, NEI PRESSI DELLO STABILIMENTO AMA, QUESTA MATTINA
AVRÀ LUOGO UNA MANIFESTAZIONE. SONO POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE
A PARTIRE DALLE 10.30.
RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI IL SERVIZIO DELLA METRO B,
SARÀ INTERROTTO PER LAVORI TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI, PER L’INTERA GIORNATA SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, NELLA
TRATTA SOSPESA.
REGOLARE INVECE LA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma