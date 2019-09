Traffico Roma del 28-09-2019 ore 09:30

TRAFFICO ANCORA SCARSO IN CITTÀ, SI REGISTRANO SOLO BREVI RALLENTAMENTI

LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN

DIREZIONE DEL CENTRO.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO

A24, VERSO SAN GIOVANNI.

NEL QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULITURA QUESTA MATTINA, DIVIETO DI

TRANSITO, FINO ALLE 12, DI OGGI, LUNGO VIA EDMONDO DE AMICIS, NEL TRATTO

COPRESO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO E SU

TUTTO IL PIAZZALE, CHIUSA ANCHE LA PANORAMICA, DA PIAZZALE CLODIO A VIA

TRIONFALE.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

LUNGO VIA XX SETTEMBRE, CHIUSA LA CORSIA LATERALE, TRA LA SALITA DI S.

NICOLA DA TOLENTINO E VIA DELLE QUATTRO FONTANE, FINO ALLE 14.00 DI OGGI.

IN ZONA ROCCA CENCIA, NEI PRESSI DELLO STABILIMENTO AMA, QUESTA MATTINA

AVRÀ LUOGO UNA MANIFESTAZIONE. SONO POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE

A PARTIRE DALLE 10.30.

RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI IL SERVIZIO DELLA METRO B, È

INTERROTTO PER LAVORI TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI.

PER L’INTERA GIORNATA SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, NELLA TRATTA SOSPESA.

REGOLARE INVECE LA TRATTA CASTRO PRETORIO, PER REBIBBIA E IONIO.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma