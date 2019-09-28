Traffico Roma del 28-09-2019 ore 11:30
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DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE, PER UN PRECEDE INCIDENTE, SI REGISTRANO
RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E LA
ROMANINA.
SU VIA FLAMINIA NUOVA, INCOLONNATO IL TRAFFICO, SEMPRE PER INCIDENTE, TRA
LA VIA CASSIA E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE PRIMA PORTA.
UN ALTRO INCIDENTE, STA INTERESSANDO LA VIA CASSIA, IN PROSSIMITÀ DEL
RACCORDO ANULARE.
FILE DA VIA DEI DUE PONTI, IN USCITA DA ROMA.
SULLA TANGENZIALE EST, CODE A TRATTI, IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO A24, E TRA
VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE, TUTTO VERSO SAN GIOVANNI.
NEL QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULITURA QUESTA MATTINA, DIVIETO DI
TRANSITO, FINO ALLE 12, DI OGGI, LUNGO VIA EDMONDO DE AMICIS, NEL TRATTO
COPRESO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO E SU
TUTTO IL PIAZZALE, CHIUSA ANCHE LA PANORAMICA, DA PIAZZALE CLODIO A VIA
TRIONFALE.
RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI IL SERVIZIO DELLA METRO B, È
INTERROTTO PER LAVORI TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
PER L’INTERA GIORNATA SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, NELLA TRATTA SOSPESA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma